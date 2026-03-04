​​

La Gazzetta dello Sport: Difesa, tattica e scelte Fiorentina così non va

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Due articoli sulla Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 18

Titolone scelto dalla rosea è: “Disastro viola”. E ancora: “Difesa, tattica e scelte Fiorentina così non va”. Sommario: “Troppi gol subiti, amnesie e cambi di sistema complicano la rimonta Vanoli corre ai ripari: Parma e Cremonese decisive per la salvezza”. 

Kean

In breve sulla squadra: “Terapie per Kean Domenica rischia di non esserci”

