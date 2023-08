Altra vittoria per la Fiorentina: non solo i quattro gol di Grosseto, anche la Primavera di Galloppa fa bella figura

Tempo di amichevoli, non solo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che si è resa protagonista con la vittoria per 0-4 a Grosseto. Ieri, infatti, nel pomeriggio è scesa in campo anche la ‘nuova’ Primavera targata Galloppa, che ha esordito al meglio nel memorial Lanari-Bellezza, torneo estivo dedicato alle selezioni Juniores.

I viola hanno vinto per 3-0 contro la Recanatese, nella prima uscita in questa competizione che durerà fino al 5 agosto (prossima partita prevista giovedì 3 alle 17 contro la Lazio). Sono arrivati i gol da parte di Sene, Padilla e Presta.