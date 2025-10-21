Bruno: "Gimenez attaccante scarso, ha preso in giro tutti. Per quello lì Pioli ora si trova in difficoltà"

Una furbata da due soldi o per meglio dire una simulazione. E' quella fatta da Santi Gimenez in Milan-Fiorentina. L'attaccante rossonero è stato premiato con il rigore da arbitro e Var, ma tutti hanno visto cosa ha fatto.

“Ha preso in giro tutti”

L'ex difensore viola (e di altre squadre di A), Pasquale Bruno, ci va giù duro nei suoi confronti: “I simulatori sono il male del calcio - ha detto a La Nazione - Questo attaccante, l'attaccante rossonero, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica”.

“Per quello lì, Pioli…”

E poi: “Mi dispiace per Pioli che adesso, anche per colpa di tipi come quello li, si trova in una situazione in cui c'è da far ripartire una situazione complessa. Stefano è un bravissimo allenatore è una brava persona e avrebbe dato tanto e di più alla sua Fiorentina”.