Müller: "Non ho ancora deciso niente sul mio futuro, ma ovviamente ho delle idee. E manterrò viva l'attesa"

Nelle scorse settimane, era rimbalzata una suggestione di mercato: l'interesse della Fiorentina nei confronti del calciatore del Bayern Monaco Thomas Müller, leggenda del club bavarese che lascerà in estate. Intanto, lui prende tempo e non ha ancora deciso.

Ecco le sue parole a Sky Sport Deutschland: “Non so il mio futuro e non c'è niente di concreto. Però sicuramente ho delle idee, ad esempio mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti. Voglio che l'attesa rimanga viva. Le prossime settimane riveleranno qualcosa in più, ma intanto mi concentro per giocare il Mondiale per Club con il Bayern”.

Mi sto informando della vita negli Stati Uniti”, ha dichiarato, specificando però di non aver ancora preso una decisione definitiva: “Ancora non lo so. Non c’è nulla di concreto in questo momento, ma ovviamente ho delle idee. Vogliamo mantenere viva l’attesa. Credo che le prossime settimane riveleranno qualcosa di più. Abbiamo ancora il Mondiale per Club davanti a noi, sarà un’esperienza entusiasmante.”