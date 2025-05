Ieri sera nella cornice dell'Allianz Arena il Bayern Monaco ha festeggiato la vittoria della Bundesliga, e in concomitanza hanno colto anche l'occasione per omaggiare Thomas Muller, alla sua ultima partita giocata a Monaco.

Tra le mille voci uscite sul suo possibile futuro calcistico, si era parlato anche di un possibile arrivo alla Fiorentina, con Gosens che nei giorni passati lo ha invitato in terra toscana. Ciò che è certo, intanto, è che Muller continuerà a giocare, come affermato dal DS del Bayern Max Eberl, che ha detto: “Oggi per noi è stato estremamente emozionante. Non credo che Thomas si ritirerà ancora, penso che continuerà a giocare e penso che lui sappia benissimo cosa vuole fare”. Tuttavia, Muller avrà ancora tempo prima di lasciare Monaco, in quanto sarà impegnato coi bavaresi nel Mondiale per Club.