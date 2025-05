Orario scomodo e trasferta lontana, ma Firenze c'è e si fa sentire: saranno in 700 al Penzo a sostenere la Fiorentina

I tifosi della Fiorentina rispondono presente come sempre, dimostrano il supporto alla squadra nel bene e nel male, anche in una trasferta ‘scomoda’ come quella di Venezia, in programma alle 18.30 di lunedì.

Come riporta La Nazione, infatti, nonostante le difficoltà nel far partire la vendita dei biglietti per gli ospiti e l'orario non agevole, saranno circa 700 i tifosi viola presenti al Penzo. Essendoci un solo risultato utile ai fini di raggiungere gli obiettivi stagionali (e potrebbe non bastare comunque), in caso di vittoria a Venezia sarebbe facile pronosticare un futuro sold-out per domenica prossima, quando al Franchi arriverà il Bologna.