Non si ferma più il Como: dopo l'acquisto di Baturina, seguito a suo tempo dalla Fiorentina, e quello di Jesus Rodriguez dal Betis (per un totale di 47.5 milioni), arriva anche il terzo grande innesto in riva al lago… anche se c'era già dalla scorsa stagione.

Come riporta Sky Sport, infatti, sarebbe tutto fatto per la permanenza di Nico Paz al Como: il Real Madrid non ha esercitato la clausola di recompra valida per quest'anno, il che significa che per almeno un'altra stagione il talento argentino giocherà in riva al lago. Un colpo da 90 per Cesc Fabregas, che ora col materiale a disposizione può diventare un avversario della Fiorentina per i posti europei.