Due neo promosse per cominciare, poi il match del cuore di Palladino. La prima sfida di un certo livello alla quarta

Dopo l'esordio in trasferta contro la neo promossa Parma, alla seconda giornata ci sarà per la Fiorentina un'altra formazione salita dalla Serie B. Si tratta del Venezia che verrà al Franchi per giocare contro i viola.

Poi altra partita tra le mura amiche dove ci sarà il Monza, ex squadra di Palladino. Quindi sarà questo un match molto particolare per il tecnico viola.

Alla quarta la prima gara di un certo livello perché i gigliati andranno in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. E di seguito c'è un altro match impegnativo anche se stavolta in casa, contro la Lazio.