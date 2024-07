Una trasferta vicina per la Fiorentina alla prima giornata. I viola contro una neo promossa

La Fiorentina esordirà in trasferta nel prossimo campionato di Serie A.

Per i viola è previsto alla prima giornata un trasferimento nella vicina Emilia, dove ci sarà la sfida contro la neo promossa Parma, che ha una proprietà ambiziosa. Il weekend in cui andrà in scena l'esordio della massima categoria è quello del 18 agosto.

Il big match della prima possiamo dire che è Milan-Torino. L'Inter andrà a Genova contro il Genoa di Gilardino, mentre la Juventus ospiterà il Como di Belotti.