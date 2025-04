L'ex centrocampista della Fiorentina Diego Fuser ha parlato a TMW Radio, intervenendo sulla lotta per il quarto posto e sull'attaccante viola Kean: "Chi arriverà al quarto posto? Non lo so, dipenderà da chi avrà più birra alla fine e chi avrà più voglia di arrivare. E' quello che fa la differenza. Chi avrà più fame arriverà prima delle altre".

E su Kean: "Sono contento per questo ragazzo. Alla Juve si vedeva che aveva potenza fisica ma si muoveva male sul campo. Quest'anno sapeva di giocare a Firenze, ha giocato con continuità ed è migliorato tanto".