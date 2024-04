Aperta da questo pomeriggio la vendita dei biglietti per Fiorentina-Viktoria Plzen, ritorno dei quarti di finale di Uefa Conference League. A seguire, le modalità e le fasi di vendita riportate dalla società viola, che per questa sfida non ha discostato di tanto i prezzi rispetto a quelli per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta:

PRELAZIONE ABBONATI UECL 23/24 + PROMO ABBONATI SERIE A 23/24 + VENDITA LIBERA (FASE 1): Dalle ore 15:00 del 04/04/2024 fino alle ore 15:00 del 08/04/2024. Prelazione di prezzo e sul posto per gli abbonati al Group Stage 2023/24 di UECL. Prelazione di prezzo (ma non sul posto) per gli abbonati alla Serie A 2023/24. Vendita libera sui posti liberi da prelazione.

PROMO ABBONATI UECL 23/24 + PROMO ABBONATI SERIE A 23/24 + VENDITA LIBERA (FASE 2): Dalle ore 15:01 del 08/04/2024 fino alle ore 23.59 del 17/04/2024. Prelazione di prezzo (ma non sul posto) per gli abbonati al Group Stage 2023/24 di UECL. Prelazione di prezzo (ma non sul posto) per gli abbonati alla Serie A 2023/24. Vendita libera.

MATCHDAY (FASE 3): Dalle ore 00:00 del 18/04/2024 fino ad inizio gara. Prelazione di prezzo (ma non sul posto) per gli abbonati al Group Stage 2023/24 di UECL. Prelazione di prezzo (ma non sul posto) per gli abbonati alla Serie A 2023/24. Vendita libera Tariffa MATCH DAY.

Per quanto riguarda i prezzi dei tagliandi - come si diceva all'inizio - siamo nell'ordine di quelli visti per una semifinale di coppa nazionale contro un avversario nettamente più forte dello sfidante ceco. Inoltre, questa gara si disputerà alle 18:45, anziché alle 21, fra due settimane esatte.