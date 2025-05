VIDEO - Seggiolini spaccati (e volati) e furti: ecco come i tifosi del Betis hanno ridotto il settore ospiti del Franchi. E quelli della Fiorentina...

Fiorentina-Real Betis, finita con il pareggio (a favore degli andalusi) sul campo, è stata ben altro sugli spalti. Il Franchi è stato teatro di violenti scontri e scene da far west, con continue provocazioni delle due tifoserie. Con intervento delle forze dell'ordine arrivato intorno a metà ripresa, impedendo contatti diretti.

Il disastro dei tifosi del Betis: ecco come è ridotto il settore ospiti

Non è stata una giornata gratificante per lo stadio ‘Franchi’, ridotto in macelli tra settore ospiti e bagno adiacente. E le due tifoserie hanno “collaborato”. A partire da quella del Real Betis: dal settore dedicato agli spagnoli è piovuto di tutto, da piccole aste per le bandierine a pezzi di carta o plastica vari, fino ai seggiolini. Ne sono stati staccati in grande quantità, lanciati poi all'indirizzo della Curva Ferrovia.

La risposta viola e il furto dello striscione

Non si è fatta attendere la risposta della frangia più calda del tifo viola. Secondo una prima ricostruzione, come riportato dal Corriere Fiorentino, alcuni sostenitori viola avrebbero danneggiato il bagno per prendere pezzi da “restituire” ai tifosi del Betis. La Digos, intanto, è al lavoro per individuare il tifoso che ha scavalcato il settore e contribuito al furto dello striscione. Il bilancio? Otto feriti in totale. Quattro per parte.