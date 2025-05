Che il clima tra le due tifoserie non fosse dei migliori lo si era già capito a Siviglia, dove i gruppi organizzati di Fiorentina e Real Betis si erano duramente scontrati nel centro della città andalusa una settimana fa. E se questa volta all'esterno dello stadio tra le due fazioni il peggio sembrava essere scongiurato (almeno nel pre-partita), all'interno del Franchi è successo di tutto.

Un infinito lancio di oggetti

La vicinanza del settore ospiti alla curva che in questi mesi sta ospitando il tifo caldo della Fiorentina non aveva mai creato troppi problemi, ma ieri sera la prossimità delle tifoserie è stato un fattore per gli incidenti accaduti. Dalla parte viola tutto sembrava piuttosto tranquillo, mentre dal settore ospiti qualche torcia e oggetto era già volata verso i tifosi gigliati (sia in Ferrovia che in Maratona) nel primo tempo.

Lo striscione rubato

Ma il peggio è accaduto a inizio secondo tempo, quando sia tifosi del Betis che tifosi viola hanno iniziato a lanciarsi di tutto. Alcuni ultras gigliati sono riusciti ad entrare nel settorino che divide Ferrovia dagli ospiti e, con l'ausilio di una scala, hanno rubato uno degli striscioni appeso dagli andalusi appena fuori il loro formaggino. Il lancio di oggetti tra cui aste, seggiolini, materiale pirotecnico e chi più ne ha più ne metta è continuato nei minuti successivi, fino circa al 60esimo del match, per poi tornare alla calma apparente. Una serata piena di tensione, non solo in campo.