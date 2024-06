La Fiorentina guarda in casa Napoli e mette gli occhi su un fantasista

Non solo Zaniolo. La Fiorentina vuole rinforzare il proprio centrocampo e, secondo quanto scrive La Nazione, un altro obiettivo sensibile per i viola è Gaetano che, di rientro al Napoli da Cagliari, sembra destinato a chiudere definitivamente la sua avventura in azzurro.

Palladino ha già avvertito gli uomini di mercato della Fiorentina per provare il colpo. Molto probabile che la Fiorentina vada in pressing su Gaetano senza aspettare i tempi lunghi del mercato, puntando così a cancellare la concorrenza di Cagliari e Parma.