Amrabat il tassello per arrivare a Zaniolo: dalle valutazioni ai vantaggi, ecco lo scambio che potrebbe andare in porto

Come scrive La Nazione, potrebbe essere Sofyan Amrabat la carta che la Fiorentina può giocare per arrivare a Nicolò Zaniolo. La società viola vuole mettere in piedi l'operazione con il Galatasaray che prevederebbe la cessione del marocchino al club turco, che da tempo segue il giocatore, per arrivare al cartellino dell'ex Roma.

Uno scambio che potrebbe essere alla pari, visto che ad oggi le quotazioni di entrambi i giocatori si attestano intorno ai 15 milioni. Una mossa che consentirebbe alla Fiorentina di anticipare anche il pressing delle altre concorrenti per Zaniolo.