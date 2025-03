De Gea: "Teniamo molto alla Conference ma vogliamo la qualificazione in Europa dal campionato. Se tutti remiamo dalla stessa parte..."

David De Gea, portiere della Fiorentina, è stato intervistato da Dazn Spagna: “Differenze fra Premier League e Serie A? Il campionato italiano è più lento e difensivo, ma meno fisico rispetto a quello inglese”.

Sulla qualificazione in Europa

“Fantastica la serata contro il Milan in cui ho parato due rigori, ma tutta la squadra è stata forte. La Fiorentina tiene molto alla Conference League, ma vogliamo vincere più partite possibili per provare a centrare la qualificazione in Europa. Siamo una grande famiglia con tutti: giocatori, staff, società”.

Su Bove

“Il malore di Bove ci ha toccato tutti, nel profondo. I tifosi però ci sono stati molto vicino e per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi. La vita di Edo sicuramente è cambiata ma la sua salute è la cosa più importante”.

Sulla sua famiglia

“La mia famiglia è molto importante per me, ho comprato una piccola porta per mio figlio perché vorrebbe fare il portiere come me. Mia moglie e i piccoli vengono spesso a vedermi allo stadio”.

La chiosa finale

“Il mio obiettivo è continuare a giocare, ad allenarmi bene, aiutare la squadra in tutto ciò che posso, dare il 100% in ogni partita, ogni allenamento e poi vedremo. Di sicuro se la squadra rema tutta nella stessa direzione, andremo a migliorare, vediamo partita per partita, sta a noi”.