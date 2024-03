Acerbi interrogato, poi toccherà a Juan Jesus: la sentenza sul difensore dell'Inter prima della ripresa del campionato

Continua a tenere banco la questione relativa a Francesco Acerbi, in seguito alla presunta frase razzista proferita nei confronti di Juan Jesus durante Inter-Napoli. In queste ore si è svolta l'audizione con la procura FIGC, con l'interrogatorio nei confronti del difensore neroazzurro alla presenza di un ispettore federale, di Beppe Marotta e di un avvocato dell'Inter.

Nei prossimi giorni la sentenza

Nelle prossime ore verrà ascoltato anche Juan Jesus e il giudice sportivo sarà in grado di emettere una sentenza verosimilmente prima della ripresa del campionato. Molto, per non dire tutto, verterà sulla verifica che Acerbi abbia effettivamente pronunciato una frase discriminatoria nei confronti dell'avversario.