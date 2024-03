Pioli monitora la situazione in casa Francia: le condizioni di Maignan dopo l'infortunio in campionato

Sabato 29 marzo la Fiorentina ospiterà al Franchi il Milan, in una sfida che ovviamente metterà in palio punti importanti per la corsa all'Europa. In questi giorni di allenamenti a ranghi ridotti, visti i tanti giocatori in giro con le rispettive Nazionali, Pioli dà anche un occhio ai bollettini medici e in particolare a quello di Mike Maignan.

Le condizioni di Maignan

Nonostante l'infortunio ai tendini del ginocchio rimediato nell'ultima partita contro il Verona, il portiere è partito con la Nazionale Francese e - riporta L'Equipe - oggi è tornato ad allenarsi regolarmente dopo alcuni giorni di differenziato. Da capire se Maignan giocherà l'amichevole di domani contro la Germania, ma sicuramente il dolore è molto diminuito e la sua presenza tra i pali al Franchi non dovrebbe essere in dubbio.