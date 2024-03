Verso Fiorentina-Milan, Leao lascia in anticipo il ritiro della Nazionale: ecco la motivazione

Rafael Leao sarà presto a disposizione di Pioli per preparare la sfida alla Fiorentina. In conferenza stampa, infatti, il ct della Nazionale Portoghese Roberto Martinez ha annunciato che l'attaccante del Milan, protagonista ieri sera con un gol alla Svezia, insieme ad altri sette compagni non prenderà parte alla seconda amichevole in programma martedì a Lubiana.

Nessun problema fisico

Martinez - riporta record.pt - ha spiegato che si tratta semplicemente di una rotazione, volta a provare altri giocatori in vista degli Europei. Nessun problema fisico dunque per Leao che, anzi, avrà modo di tornare ampiamente in anticipo rispetto a quanto previsto e di allenarsi regolarmente con la squadra per preparare al meglio la partita di sabato al Franchi.