Leao lancia un messaggio alla Fiorentina: l'attaccante del Milan protagonista con il Portogallo

Subito dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina tornerà in campo, per la prima volta in seguito alla tragedia della scomparsa di Joe Barone. Lo farà al Franchi contro il Milan, in una partita che avrà sicuramente un'atmosfera tristemente particolare.

Leao meglio di Bonaventura

Sponda viola Bonaventura non ha convinto nell'amichevole dell'Italia, regalando letteralmente il gol del momentaneo pareggio al Venezuela. In casa rossonera, invece, ieri sera è stato grande protagonista Leao: l'attaccante del Milan, titolare nell'amichevole del Portogallo, ha segnato dopo 24 minuti il gol dell'1-0 (una sassata sotto l'incrocio dopo il palo colpito da un compagno) aprendo le marcature nella goleada 5-2 ai danni della Svezia.