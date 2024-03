Bonaventura la combina grossa, ma l'Italia batte comunque il Venezuela in amichevole: decisivi Donnarumma e Retegui con una doppietta

Prestazione tutt'alto che indimenticabile quella di Giacomo Bonaventura con la maglia della Nazionale. Schierato titolare da Spalletti nell'amichevole contro il Venezuela, il centrocampista della Fiorentina ha disputato un buon primo tempo macchiandolo però con un errore colossale proprio allo scadere.

Errore e cambio all'intervallo

Su un passaggio di Donnarumma in uscita dal basso, Jack ha tentato la giocata di prima realizzando però di fatto un assist per Machis che ha insaccato facilmente a porta vuota. Solo tre minuti prima Retegui, a sua volta sfruttando un errore della difesa avversaria, aveva portato in vantaggio l'Italia con un bel diagonale dall'interno dell'area. Bonaventura è stato poi sostituito all'intervallo da Barella.

Italia salvata da Donnarumma

Prova opaca in verità da parte di tutti gli Azzurri. Che la giornata non fosse delle migliori lo si era capito dopo due minuti, quando un pasticcio difensivo aveva causato un rigore che poi Donnarumma ha parato a Rondon. A seguire pochissimi spunti e, anzi, tra le due squadre è stata quella sudamericana ad avere le occasioni più nitide per segnare.

Retegui e due gol da attaccante vero

Il copione non è cambiato neanche per buona parte della ripresa, con Donnarumma provvidenziale in un altro paio di occasioni. Le cose sono andate meglio con alcune sostituzioni e soprattutto con il passaggio al 4-3-3, che ha visto l'Italia riequilibrarsi e non a caso tornare in vantaggio. Grande giocata in area di Jorginho e assist per Retegui, che in un secondo si è girato e l'ha messa dentro. 2-1, dunque, il finale in favore degli Azzurri.