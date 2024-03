Anche la Nazionale ricorda Joe Barone: minuto di silenzio prima dell'amichevole con il Venezuela

Anche la Nazionale ricorda Joe Barone. Prima del calcio d'inizio dell'amichevole tra Italia e Venezuela è stato osservato un minuto di silenzio, proprio in memoria del direttore generale della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi.

Il ricordo di Bonaventura

Inquadrature per tutti gli Azzurri e in particolare per Giacomo Bonaventura, schierato titolare da Luciano Spalletti. Trovandosi negli Stati Uniti con la Nazionale, il centrocampista viola non era presente ieri alla camera ardente al Viola Park.