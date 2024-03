La formazione ufficiale dell'Italia per l'amichevole contro il Venezuela: ecco la decisione di Spalletti su Bonaventura

Alle 22 italiane la nostra Nazionale scenderà in campo negli Stati Uniti, per la precisione in Florida, nell'amichevole contro il Venezuela. Tra i convocati di Luciano Spalletti l'unico giocatore della Fiorentina è Giacomo Bonaventura, mentre è stato escluso Biraghi e non sono arrivate sorprese per Ranieri (neanche dopo l'esclusione di Acerbi, sostituito da Mancini).

Jack subito titolare

Non solo convocato, ma anche titolare: Bonaventura partirà dal primo minuto nel centrocampo azzurro, affiancato da Locatelli e Frattesi. Per il resto Donnarumma in porta, difesa a tre con Buongiorno, Scalvini e Cambiaso, sugli esterni Di Lorenzo e Udogie e in attacco Chiesa a supporto di Retegui.