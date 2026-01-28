Nonostante la sconfitta, una serata indimenticabile per Balbo: "Un sogno che avevo fin da piccolo" - FOTO

Una serata amara sul piano del risultato, ma che resterà comunque indimenticabile per Luis Balbo. Il classe 2006 della Primavera della Fiorentina è stato schierato titolare a sorpresa da Paolo Vanoli e, pur andando peggiorando nel corso della ripresa un po' come tutta la squadra, nel primo tempo si è fatto apprezzare per le sue scorribande sulla fascia sinistra.

Su Instagram Balbo ha celebrato l'esordio nei professionisti con un post, contenente le foto della partita di ieri e una frase significativa: “Un sogno che avevo fin da piccolo”. Che sia la prima di tante, Luis!