Non solo Serie A su Nzola: l'attaccante della Fiorentina piace anche ad un club in Francia

La Fiorentina lavora anche sul fronte uscite in queste ore. Contemporaneamente alle trattative per Gudmundsson e Tessmann, il club viola si sta muovendo anche per sfoltire il monte ingaggi. E uno degli indiziati a partire si chiama M'Bala Nzola.

Ecco i club interessati a Nzola

Il Lens, club che milita in Ligue1, avrebbe mostrato interesse per l’attaccante della Fiorentina, secondo quanto appreso da Sportitalia. L'attaccante angolano piace comunque anche al Genoa.