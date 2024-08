Tessmann non ci sta, ha chiesto di essere liberato dalla morsa degli agenti. Fiorentina sempre più vicina al centrocampista

Una novità di mercato importante arriva stasera. Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha scritto su X che il centrocampista americano del Venezia che piace alla Fiorentina avrebbe chiesto di essere ceduto.

Novità su Tessmann

“Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per la Fiorentina” riporta Pedullà attraverso i propri canali social. Ricordiamo che la trattativa era stata congelata a causa delle elevate richieste da parte dell'agente in termini di commissioni. L'accordo tra Fiorentina e Venezia però è già stato trovato, così come quello con il giocatore. Nelle prossime ore, possibili nuovi contatti.

