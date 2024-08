Il Monza ci prova per Terracciano, il portiere viola apre al trasferimento

Sono ore calde per i portieri in casa Fiorentina, con Palladino che ha dato il via libera per la ricerca di nuovi profili per la porta. Per questo motivo il Monza in queste ore ci sta provando seriamente per Pietro Terracciano, destinato a perdere la titolarità a Firenze.

Il portiere viola accetterebbe il progetto del club brianzolo per la serietà della realtà costruita da Galliani, dopo aver capito le intenzioni della Fiorentina. Lo riporta Sky Sport.