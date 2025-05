Il destino incerto degli ex Roma. E se per Bove si attendono novità per il suo futuro, quella di Zaniolo è una bocciatura tecnica

Oggi si giocherà Roma-Fiorentina, gara che intreccia inevitabilmente i destini di due calciatori viola dal futuro fortemente incerto. Per uno dei due, ci si è messa di mezzo la sfortuna; oggi per Edoardo Bove sarà una giornata emozionante. E se il suo futuro è inevitabilmente un'incognita in attesa di novità sulle sue condizioni e sulla possibilità di tornare a giocare, per Nicolò Zaniolo non si può dire lo stesso.

Bove e Zaniolo, i destini incrociati con Roma e il futuro da definire

Quello di Zaniolo a Firenze è stato un impatto fortemente limitato, come sottolinea La Repubblica. Anche la sua sarà una serata particolare, ma da ex odiatissimo, soprattutto dopo l'esultanza sfrenata con la maglia dell'Atalanta. La sua permanenza alla Fiorentina, in futuro, appare lontanissima. E il riscatto è complicato da immaginare.