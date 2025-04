Il giornalista sportivo vicino alle vicende di casa Galatasaray Süleyman Rodop ha parlato durante la live You Tube sul canale Ajans 1905, intervenendo anche su Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è arrivato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal club turco, ma le condizioni sono già scemate viste le poche partite rimaste in stagione e le presenze in viola dell'ex Atalanta.

Adesso la Fiorentina potrà riflettere se riformulare l'affare con il Galatarsary, m ail giornalista turco afferma: “Il Galatasaray non ha ricevuto alcuna notizia dalla Fiorentina circa l'esercizio dell'opzione per Nicolò Zaniolo. Ci sono buone probabilità che Zaniolo torni al Galatasaray nella prossima stagione”.