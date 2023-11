Nzola si affida a un mental coach per ripartire. E Italiano punta su di lui: "Ci aspettiamo quello che si mise sulle spalle Igor e ci fece gol"

Occhi puntati nel match di stasera della Fiorentina su M'Bala Nzola.

Complice il forfait di Beltran, all'ex Spezia sarà demandato il compito mettere in ghiaccio la partita contro il Cukaricki, cercando al contempo di cacciare via i brutti pensieri che lo hanno attorniato in questo avvio di stagione.

Numeri negativi

Del resto i numeri, ahi lui e ahi noi, non sono dalla sua parte: un solo gol realizzato, e neanche influenti, in 838 minuti giocati.

Italiano punta su di lui

Italiano chiaramente punta su Nzola, anche perché lo ha richiesto con forza per tutta l'estate: “Ci aspettiamo quello dello scorso anno, che si mise sulle spalle Igor e ci fece gol”.

Mental coach

Nel frattempo la punta ha scelto di affidarsi a un mental coach per ritrovare con costanza la via della rete e per superare le pressioni che lo circondano e alle quali, non era di certo abituato.