Con grande preoccupazione il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha analizzato la sconfortante situazione della Fiorentina dopo 9 giornate di campionato, toccando alcuni punti focali del disastro tecnico gigliato, dopo l’ennesima sconfitta.

‘Squadra con grandi limiti e che non sa costruire’

“Una sconfitta dolorosa, la Fiorentina che dimostra ancora che finchè c’è da contenere, magari col carattere, riesce a farlo, se però va in svantaggio e deve costruire non ce la fa. Una squadra con grandi limiti e prigioniera anche di calciatori che rispetto allo scorso anno sono un fantasma. Si arriva alla sfida col Lecce come ad un dentro o fuori, se si fallisce anche col prossimo avversario la scelta nel calcio può essere una sola, a meno che Pioli non dia un segnale importante dimostrando che questa squadra ha le risorse dentro per cambiare. Così è inaccettabile”.

‘La delusione è figlia di aspettative altissime’

“L’unico elettroshock per rimettere in carreggiata una squadra è il cambio dell’allenatore, non c’è un giocatore da salvare, tra quelli dello scorso anno e i nuovi acquisti. Mi aspetto che domenica prossima Pioli schieri una Fiorentina vera, ambiziosa, che abbia il controllo della partita, che sia una squadra. Se non riesce a fare ciò che vuole, non può restare, c’è un momento oltre il quale non si può andare. Siamo delusi, perchè figli di un’aspettativa altissima. Alla Fiorentina serve un tecnico che ridia fiducia ai giocatori”.