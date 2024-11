In vista della partita della Fiorentina contro l'APOEL in Conference League, è intervenuto a Radio Bruno Toscana l'allenatore Paolo Tramezzani, che è stato sulla panchina dei ciprioti nella stagione 2018/19: “Squadra in salute, è tornata a vincere il campionato dopo 4-5 anni. A livello ambientale, sicuramente la Fiorentina si troverà contro un gran tifo e un’atmosfera piena di passione. L’APOEL è senza dubbio il club più blasonato a Cipro”.

“APOEL insidioso anche in campo, la Fiorentina non li sottovaluterà”

E aggiunge: “Anche in campo ci sono delle insidie, in questo stadio sono passati tanti giganti come il Real Madrid in Champions League. Sono sicuro che la Fiorentina non sottovaluterà l’impegno di domani, anche perché i ciprioti hanno un reparto offensivo niente male”.

“La Fiorentina può ambire ad arrivare ancora in fondo. Palladino intelligente”

Sui percorsi scorsi della Viola in Europa: “Aveva fatto un’ottima competizione in entrambe le annate, anche se poi non ha vinto la favorita sulla carta. L’esperienza europea accumulata nelle ultime stagioni, sicuramente, è preziosa. Ma è una competizione davvero insidiosa, molto difficile. Quello che si è visto in questi mesi fa pensare che la Fiorentina può sognare e credere di arrivare in fondo alla Conference. Non ha paura nel giocare, ha grande personalità e può ancora crescere. Palladino, oltre che un buon allenatore, si è dimostrato una persona intelligente”.

“Mai così bene Kean, la sua miglior versione”

Su Kean: “Non ha mai dimostrato questo livello. Anche quando l’ho seguito costantemente, non siamo vicini a questo rendimento. Si vede che sente la fiducia, siamo di fronte alla miglior versione di Kean per distacco. Senza dubbi”.