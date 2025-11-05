Albert Gudmundsson regolarmente convocato in Nazionale. II ct Arnar Gunnlaugsson ha affermato che le vicende giudiziarie in cui è coinvolto l'attaccante della Fiorentina non influenzeranno sulla sua partecipazione alle prossime gare di qualificazione ai Mondiali, e infatti il suo nome compare tra i convocati per gli impegni delle prossime settimane.

Partite decisive

Come sappiamo questa mattina Gudmundsson è dovuto comparire di fronte al Tribunale Nazionale, durante l'udienza per il suo caso giudiziario. “Questa vicenda - ha detto Gunnlaugsson - ha un corso preciso e stiamo solo aspettando il verdetto. Non c'è alcun motivo affinché influisca sul regolare svolgimento del nostro lavoro”. L'Islanda sarà impegnata il 13 novembre sul campo dell'Azerbaijan e successivamente in Polonia contro l'Ucraina, partite decisive per le speranze di qualificazione ai playoff mondiali.