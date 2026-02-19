Mentre la Fiorentina è a Byalistok il Pisa osserva un giorno di riposo: la strana decisione di Hiljemark

Mentre la Fiorentina di Paolo Vanoli sarà impegnata in Conference League contro lo Jagiellonia, con le scelte di gestione sembrano già orientate alla sfida di lunedì con il Pisa, considerata a tutti gli effetti dai viola una gara da non sbagliare. Tanti sono però gli assenti, tenuti a Firenze a riposare in proiezione del derby.

Mentre la Fiorentina giocherà a -8° il Pisa osserverà un giorno di riposo

Dall’altra parte, a Pisa, le cose vanno molto diversamente. I nerazzurri non sono chiaramente impegnati nel turno europeo infrasettimanale, ma stanno però continuando il loro percorso di avvicinamento alla sfida. E nella giornata di oggi, giovedì, mister Oscar Hiljemark ha preso una scelta considerata da molti inaspettata: in concomitanza con l’impegno europeo dei viola il tecnico ha concesso alla sua squadra un giorno di riposo. Ma secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club dietro questa decisione c’è un motivo ben preciso.

Le motivazioni dietro la scelta di Hiljemark

Secondo l’allenatore svedese questa scelta è un modo per permettere loro di staccare la spina dopo aver lavorato sabato, all’indomani del ko contro il Milan, e ininterrottamente da lunedi, comprese anche le due doppie sedute di ieri e martedì. Una novità portata dal nuovo allenatore, a differenza di Alberto Gilardino che, in queste condizioni, probabilmente avrebbe preferito un doppio giorno di riposo tra sabato e domenica o tra domenica e lunedì per poi fare lavoro continuato fino alla sfida di Firenze.