Vuklisevic: "La Fiorentina non ha saputo reagire subito al nostro calcio offensivo. Andiamo a Firenze a ribaltare questo risultato"

Il difensore centrale del Celje Damjan Vuklisevic è intervenuto nella conferenza stampa postpartita di Celje-Fiorentina.

"Abbiamo attaccato molto, non abbiamo solamente difeso - ha detto il difensore sloveno - la Fiorentina non si aspettava questo nostro modo di giocare e non ha saputo reagire subito alla nostra partita, ma il loro portiere De Gea ha dimostrato di essere un portiere di qualità superiore. Andiamo a Firenze con un obiettivo chiaro: ribaltare questo risultato".