Piccinetti: "Prendendo Dzeko e Piccoli, la Fiorentina si è strozzata"

L'ex giocatore ed allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto su Lady Radio per parlare del momento vissuto dalla squadra.

“Con Dzeko e Piccoli ci siamo strozzati”

“Prendendo Dzeko e prendendo Piccoli ci siamo strozzati - ha detto - Un allenatore nolente o volente il sabato sera ci pensa per forza a questo, non è libero di dire ”Kean davanti e tutti gli altri dietro". Piccoli poi ora è in Nazionale, come fai a lasciarlo fuori?".

“Tutti i giorni si butta giù un castello”

Poi ha aggiunto: “L'allenatore ci deve mettere del suo nelle certezze, nelle sicurezze, nelle scelte. Pioli non va discusso oggi, però la persona è affidabilissima sul piano della preparazione e delle conoscenze. Tutti i giorni si butta giù un castello e questo non è giusto”.