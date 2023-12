La Fiorentina si appresta ad affrontare il Ferencvaros, in Conference League. Un ambiente molto carico quello degli ungheresi, così come testimoniato dalle parole rilasciate dal giocatore biancoverde, Kristian Lisztes, a Nemzetisport: “La stanchezza non conta adesso! Dobbiamo stringere i denti, giovedì ci aspetta l'ultima partita di Coppa Internazionale per quest'anno...Non abbiamo altra scelta, dobbiamo mobilitare le nostre ultime riserve di energia. Contro la Fiorentina c'è in gioco la stagione calcistica internazionale”.

“Nessuna squadra giocherà per il pareggio”

Un punto basterebbe agli ungheresi per andare ai play off di Conference: “Non puoi iniziare una partita puntando ad un pareggio. Il punto andrebbe bene anche per la Fiorentina - che in questo caso finirebbe sicuramente prima nel girone e avanzerebbe senza playoff - ma non riesco a immaginare che i giocatori viola entrino nel nostro stadio senza l'obiettivo di vincere. Sarà importante affrontarli con lo stesso coraggio con cui abbiamo fatto fuori casa all’inizio di ottobre. Siamo stati nettamente migliori di loro nel primo tempo e, anche se il risultato finale è stato 2 a 2, abbiamo beneficiato molto di quella partita”.

“Fiorentina squadra top in Serie A”

Sulla Fiorentina, Lisztes ha detto: "Parliamo di una squadra top di Serie A, incontriamo una formazione forte. La Fiorentina difende forte, attacca velocissima ed è una squadra organizzata e solida. La sua forza è dimostrata chiaramente dal fatto che domenica contro la Roma, allenata da José Mourinho, non ha perso in casa loro, pareggiando uno a uno. Ma dobbiamo avere fiducia in noi stessi, abbiamo la capacità di ottenere ancora buoni risultati. Dobbiamo essere al massimo della forma sia fisicamente che mentalmente".