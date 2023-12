Una brutta notizia dalla rifinitura: Un'assenza importante per la Fiorentina

Non ci sono bellissime notizie per la Fiorentina che arrivano dall'allenamento di rifinitura della squadra, programmato stamani al Viola Park.

Un'assenza pesante

C'è l'assenza di Giacomo Bonaventura a preoccupare l'ambiente. Il trequartista, stando così le cose, non dovrebbe partire per l'Ungheria, salvo sorprese dell'ultima ora, e prendere parte al match di Conference League contro il Ferencvaros. Domenica scorsa è uscito nel finale della gara contro la Roma, ma era sembrata questa una scelta puramente tecnica, non dovuta ad un infortunio del calciatore.

Lavoro a parte programmato per Biraghi

Lavoro a parte per Cristiano Biraghi, ma non c'è da meravigliarsi per questo, perché il capitano viola non parteciperà alla gara di Conference in quanto squalificato dopo il giallo rimediato nella scorsa sfida contro il Genk.