Beltran più di Nzola e l'incertezza sul terzo. Milenkovic scalpita e c'è il portiere di coppe

Nel corso della mattinata la Fiorentina svolgerà il proprio allenamento di rifinitura in vista dell'incontro di Conference League con il Ferencvaros.

Beltran più di Nzola

Però a livello di formazione qualcosa si sta già delineando. All'Olimpico Beltran è rimasto a sedere per tutta la gara e quindi in questa circostanza dovrebbe essere rilanciato dall'inizio, con Nzola, viceversa, in panchina. Così com'è previsto il ritorno in campo dal principio per Gonzalez, così come avete già letto a parte. Semmai c'è incertezza su chi sarà l'esterno a sinistra.

Ecco il portiere di coppe

Milenkovic scalpita per tornare in difesa, mentre ormai Christensen si è ritagliato, e anche giustamente, un proprio spazio nelle coppe nazionali e europee.