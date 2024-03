Con Belotti a Firenze e Lukaku dal futuro incerto, la Roma pensa ad un ex attaccante della Fiorentina

La prossima estate quello relativo ad Andrea Belotti potrebbe non essere l’unico intreccio di mercato tra Fiorentina e Roma. Benché per l’ex Toro la situazione sia chiara, e si aspetti quindi il finale di stagione per trovare un accordo che metta d’accordo tutti, i giallorossi potrebbero fiondarsi su un altro attaccante, che in passato ha vestito per qualche mese la maglia viola.

Emergenza in porta, ma anche in attacco

Secondo molti infatti, oltre a sopperire alla cessione del Gallo, la Roma dovrà prendere una decisione anche a riguardo di Romelu Lukaku. Ed al momento la permanenza del belga nella capitale sembra dipendere ancora da quello che sarà piazzamento finale, e sopratutto all’eventuale partecipazione alla prossima Champions League. Per questo il reparto offensivo, insieme al portiere e a un nuovo terzino rappresentano le priorità giallorosse.

Idea Pedro, anche se il prezzo è proibitivo

Nonostante nulla sia ancora deciso ci sono alcuni elementi che nelle scorse settimane hanno attirato le attenzioni della Roma. Uno dei profili che è stato sottoposto agli scout romanisti è quello di Pedro. L’ex attaccante della fiorentina è letteralmente rinato in Brasile con la maglia del Flamengo, con 110 gol in 224 presenze in rossonero, numeri importanti che hanno indotto il Flamengo a valutare il calciatore circa 30 milioni di euro. Chelsea, Fulham e West Ham hanno già avuto contatti formali per la punta, mentre per la Roma si tratta ancora solamente di un’idea.