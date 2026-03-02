Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a DAZN per parlare del ricordo dell'indimenticabile capitano viola Davide Astori: "Astori non verrà mai dimenticato da noi e dal mondo del calcio e dello sport. Una persona eccezionale, con la sua famiglia portiamo avanti il suo ricordo e il suo nome, siamo contenti oggi di ricordarlo".

Sui cambiamenti dopo la gara di andata

Ferrari ha poi dichiarato: "Non so quanto siamo cambiati dall'andata, ci sono stati sicuramente dei risultati diversi. Siamo in una posizione in cui dobbiamo pensare gara dopo gara, il lavoro del mister e dei ragazzi va quotidianamente rimesso in campo. È cambiata solo perché mancano meno giornate e ogni partita dobbiamo entrare in campo per fare risultato, questa è l'unica cosa che è cambiata".

Sulla tabella salvezza

Sulla tabella da lui mostrata a inizio gennaio sulla corsa salvezza ha commentato: "Non è cambiato nulla, stasera ci sono tre punti in palio. Ci sono undici gare da affrontare con il massimo della voglia e del carattere, poi faremo i conti. Noi abbiamo soltanto una strada, guardare per noi stessi e pensare a fare risultato"