Come approccia la Fiorentina di Stefano Pioli alla nuova stagione a mercato chiuso? Questa l'opinione del giornalista e match analyst Michele Tossani a Tuttomercatoweb.com: “Nelle prime due uscite la squadra non ha convinto. Sarebbe servito un buon bottino per arrivare ad affrontare il Napoli, come 4 o 6 punti, invece diventa già un passo molto importante. Servono comunque circa 7/8 giornate per comprendere bene la caratura di una squadra e la Fiorentina ha tempo, ma dovrà essere più coerente rispetto ai giocatori che ha”.

“Pioli deve sfruttare meglio il centrocampo. E Gudmundsson dove va?”

E aggiunge: “In mezzo al campo Pioli può schierare calciatori di qualità, che possono anche non far abbassare Fagioli, che deve stare più avanti. Il livello è stato alzato. Al tecnico sta anche armare gli attaccanti. Kean è insostituibile, mentre è difficile dare continuità a Dzeko; Piccoli è molto mobile e di fatica, può accoppiarsi con la punta centrale. Tutto giusto, ma Gudmundsson dove va? Il rischio è vederlo in panchina e a partita in corso”.

“Sembra una Fiorentina da difesa e contropiede, simile all'anno scorso”

Com'è questa squadra? “Sembra da difesa e contropiede. Non a caso potrebbe avere problemi contro dei blocchi bassi. In questo senso, non sembra cambiato molto dall'anno scorso: manca di qualità se deve fare la partita, mentre può fare male a chiunque in ripartenza”.