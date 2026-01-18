Paratici ultima scelta di Commisso: fitti contatti telefonici e le garanzie date dal presidente. Con Catherine ci sarà anche Joseph

Non sarà un'eredità monodirezionale quella di Rocco Commisso, con le redini della Fiorentina che saranno prese sì dalla moglie Catherine in prima persona ma anche dal figlio Joseph, uscito di scena negli ultimi anni ma sempre presente al fianco del padre nei primi tempi. Sul piano calcistico invece l'attualità si chiama già Fabio Paratici: è stata l'ultima scelta di Rocco, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il neo Ds arriverà il prossimo 4 febbraio ma tra lui e l'ex patron ci sono stati diversi contatti telefonici nelle settimane scorse ed è stato lo stesso Commisso a dare garanzie sulla volontà della famiglia di portare avanti il progetto. Tutto ora è in evoluzione ma la sensazione è che in casa Fiorentina ci si fosse comunque mossi già in anticipo.