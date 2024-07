Martorelli: "Cifra giusta per Colpani alla Fiorentina, è tra i tre migliori acquisti di questo mercato in Serie A. Come gestire Amrabat..."

In merito al nuovo acquisto della Fiorentina Andrea Colpani, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli. Ecco le sue parole a Italia 7: “Cifra equa pagata per lui, è un ottimo affare. La Fiorentina si garantisce un calciatore che può dare ancora molto. Insieme a Buongiorno e Morata a Napoli e Milan, questo è tra i migliori tre acquisti dell'attuale mercato visti fin qui in Serie A”.

“Amrabat adesso è un peso”

Su Amrabat: “Gestire la sua situazione è molto complicato. Sta diventando un peso, a dimostrazione del fatto che cambia tutto molto in fretta nel calcio di oggi. Eppure aveva squadre di livello top che lo seguivano fino a poco tempo fa… Probabilmente ha sbagliato la scelta del Manchester United”.