Italiano recupera Biraghi e studia la coppia di terzini d'emergenza contro la Lazio. Ma occhio alle sorprese

Il capitano viola Cristiano Biraghi è pronto a tornare tra i convocati della Fiorentina dopo aver saltato le due partite contro Empoli e Cucaricki dopo la sosta per un problema fisico che si è fatto sentire in nazionale e si è riacutizzato.

Italiano studia così la coppia di terzini d'emergenza contro la Lazio, visto che non avrà a disposizione né Kayode né Dodo. Biraghi a sinistra e Parisi a destra, così come già provato altre volte. Nel ruolo di terzino destro sono stati provati anche Comuzzo e Niccolò Pierozzi, che partono dietro nei sondaggi ma non sono ipotesi da scartare, soprattutto a partita in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.