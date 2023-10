La Fiorentina pensa davvero al riscatto di Arthur? Ecco le cifre dietro alla possibile nuova operazione con la Juventus

Joe Barone, qualche ora fa, si è espresso in merito al possibile riscatto di Arthur dalla Juventus. Il direttore generale viola ha detto: “Vedremo quello che si potrà fare”, lasciando le porte aperte a una nuova trattativa per il brasiliano.

Come sottolinea calciomercato.com, il regista è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni di euro pagabili in 3 esercizi. 20 milioni di euro sarà il peso a bilancio (euro più euro meno) del cartellino del brasiliano al 30 giugno 2024 ed è la cifra sopra la quale fare plusvalenza.

Così, ipotizzando un nuovo prestito, questa volta con obbligo di riscatto il valore a bilancio al 30 giugno 2025 scenderebbe a 10 milioni. Con quest'ottica, scrive il sito, si potrebbe procedere con le discussioni.