Il consigliere di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Dimitri Palagi ha parlato durante il Consiglio Comunale odierno, intervenendo sul tema Franchi in un dialogo con l'assessora Perini. Queste le sue parole:

"Ci interessa capire quanto ritardo è stato accumulato per il restyling del Franchi. Inutile continuare a chiedere di rispettare il cronoprogramma in tre anni se sappiamo già di essere in ritardo di sei mesi. Capisco che il tema delle date e degli impegni non è quello con cui vi potete misurare. Le interlocuzioni con RFI per il parcheggio da quanto sono in essere? Da quando la popolazione di Campo di Marte aspetta il sottopasso? Da tanto tempo. Apprezziamo che sia stata stralciata la parte che prevedeva spazio commerciale, ma vorrei evitare di trovarmi di nuovo qui tra quattro anni e sentire lei che mi dice che ci sono ancora interlocuzioni. Il fatto che non ci siano date certe ci inquieta. Mi viene da sorridere, ma siamo fermi qui. Domani potrei andare ovunque a dire che siamo ancora fermi alle cose che ci dicevate prima della campagna elettorale. Non è il massimo, né per voi né per Firenze”