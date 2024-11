Un maxi pannello per coprire il cantiere al Franchi: Comune e Fiorentina corrono ai ripari

Sia pur a rilento, i lavori allo stadio Artemio Franchi stanno andando avanti e da Palazzo Vecchio fanno sapere che “non si sono mai fermati”.

Un colpo d'occhio non certo meraviglioso

Al di là di questo fatto, c'è il problema che non è di certo meraviglioso giocare in uno stadio che presenta un colpo d'occhio come quello attuale, con ruspe e macerie in bella vista. Un'esigenza questa che è stata rilevata sia dal Comune che dalla Fiorentina.

Copertura del cantiere

Stando a quanto riportato da La Nazione, i tecnici sono al lavoro per allestire una copertura del cantiere. Servono due maxi blocchi di cemento per sostenere un maxi pannello che potrebbe avere dei richiami alla squadra e dovrebbero comparirvi i nomi di possibili sponsor.

La copertura potrebbe essere già realtà per la sfida interna contro l'Inter del 1 dicembre.