Scaloni preannuncia la panchina di Nico Gonzalez?: "Cambieremo qualcosa contro il Brasile, ma non sarà dovuto alle prestazioni"

L'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brasile. Tra i dubbi di formazione anche la possibile titolarità di Di Maria al posto di Nico Gonzalez (che era partito dal 1' contro l'Uruguay). Queste le sue parole:

“Ho scelto la squadra per affrontare il Brasile, ma non l'ho ancora comunicata ai giocatori. Faremo qualche piccolo cambiamento rispetto all'Uruguay. I cambi non saranno dovuti alla prestazione. Se cambieremo, lo faremo per cercare di ferire l'avversario e affinché loro non facciano del male a noi”