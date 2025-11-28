L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Dzeko ha sbagliato il modo, probabilmente lui voleva solo chiedere un aiuto ai tifosi e invece gli è venuta fuori un'accusa. A sua difesa posso dire che a caldo, subito dopo la partita, spesso si dicono cose che non si pensano. Qui però entra in gioco la società, la comunicazione è importante: non dico di non mandare nessuno a parlare, anzi, però ti devi confrontare con il calciatore e decidere cosa dire. Edin è una persona seria e sicuramente è venuto qui per dare una mano, non per mettersi in mostra. Al tempo stesso però deve capire dove si trova e qual è la situazione, in tutte le piazze ma a Firenze in particolare attaccare i tifosi è la cosa più sbagliata che un calciatore possa fare”.

“Dimostriamo di essere veri fiorentini”

Poi ha aggiunto: “Faccio un appello: so che la gente è stanca, ma questo è il momento in cui bisogna dimostrare di essere dei veri fiorentini. Capisco i sacrifici personali delle persone, ma ora bisogna andare oltre: serve una tregua, poi a fine campionato si faranno i conti. Ma ci sono partite troppo delicate all'orizzonte”.